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При чинній пенсійній
системі молодь не може...

При чинній пенсійній системі молодь не може...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 10:59

При чинній пенсійній системі молодь не може...

Пропонуємо до обговорення:
При діючій солідарній пенсійній системі молоді люди не можуть розраховувати на гідну пенсію.

Дивися повний текст При чинній пенсійній системі молодь не може розраховувати на гідну пенсію - Гетманцев.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 10:59

Майбутні пенсіонери додатново скинуться на інвестиції
orynchak
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