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Укрпошта заплатить майже 8
млн євро за нову систему...

Укрпошта заплатить майже 8 млн євро за нову систему...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 12:28

Укрпошта заплатить майже 8 млн євро за нову систему...

Пропонуємо до обговорення:
Державна Укрпошта 26 жовтня підписала договір з ірландською компанією Escher Group Ltd на поставку нової фронт-офісної системи замість старого програмного забезпечення в стаціонарних відділеннях компанії.

Дивися повний текст Укрпошта заплатить майже 8 млн євро за нову систему обслуговування клієнтів.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 12:29

При толковому керівництві, Укрпошта могла б стати серйозним конкурентом НП.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 12:40

  Rainbow написав:При толковому керівництві, Укрпошта могла б стати серйозним конкурентом НП.

Никогда не смогла бы: у гос-почты есть чугунная гиря в виде депресивных сел -- которые НП три раза перекрестившись стороной обходит.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 07:05

НУ НАСМЕШИЛИ С УТРА, С ЕТОЙ УКРПОЧТЫ СОВДЕП ЕЩЁ МИНИМУМ 100 ЛЕТ НЕ ВЫЙДЕТ !!!!! там ПО не поможет в дурную голову ничего нельзя влаживать, деньги накроются медным тазом
велвел
 
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