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Требуются удалённые сотрудники
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Де шукати роботу? Як знайти хорошу роботу? Як правильно написати резюме та поради як пройти співбесіду.
Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 15:49

Требуются удалённые сотрудники

Крупная аутсорсинговая компания Easy Sales, занимающаяся оказанием услуг call-центра и удаленного отдела продаж в России и странах СНГ, проводит набор сотрудников на вакансию: менеджер по продажам.

Обязанности:
- Исходящий обзвон клиентов, оставивших заказы на продукцию в интернет-магазинах;
- Оформление заказов по скриптам Апсейл/ Кроссейл;
- Обработка входящего потока «горячих» клиентов (входящие звонки).
- Консультирование покупателей по товарам интернет-магазина


Наша компания предлагает:
- Работу на дому
- Гибкий график
- Работу с товарами массового спроса
- Бесплатное обучение и тренинги
- Работу в дружном коллективе
- Карьерный рост

Условия и график
- Заработная плата: 10000-16000 грн/ 25000-40000 руб
Выплаты каждые две недели.
- Графики работы менеджер по продажам:
2/2 9-21, 15-21, 11-20
5/2 воскресенье-четверг с 10 до 18
Менеджер выходного дня 9-21, 10-19 (после прохождения стажировки 5 смен на буднях)
Ночной график 21:00-00:00, 21:00-03:00, 03:00-09:00
Также готовы будем рассмотреть индивидуальный график с учетом пожеланий каждого сотрудника


Что будет вашим преимуществом:
- Опыт работы в сфере продаж, и в call-центре
- Уверенное владение компьютером
- Обучаемость, ответственность
- Стремление к длительному сотрудничеству
- Активность и нацеленность на результат


Важно: Рассмотрим кандидатов как с опытом работы, так и без опыта. Количество мест ограничено, торопитесь!
Рассматриваем кандидатов из любого региона стран СНГ. Обязательно наличие интернета и компьютера/ноутбука
Наши контакты
https://vk.com/id525545211
https://vk.com/ea_sales
skype live:hr.easy.sales
сайт: http://easales.ru/
почта: hr.easy.sales@gmail.com
телеграмм: @Easales
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ТупУм » Сер 19 бер, 2014 14:45
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Сер 19 бер, 2014 14:45
ТупУм

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