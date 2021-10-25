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на тему Де шукати роботу? Як знайти хорошу роботу? Як правильно написати резюме та поради як пройти співбесіду.

Додано: Вів 26 жов, 2021 15:49 Требуются удалённые сотрудники



Обязанности:

- Исходящий обзвон клиентов, оставивших заказы на продукцию в интернет-магазинах;

- Оформление заказов по скриптам Апсейл/ Кроссейл;

- Обработка входящего потока «горячих» клиентов (входящие звонки).

- Консультирование покупателей по товарам интернет-магазина





Наша компания предлагает:

- Работу на дому

- Гибкий график

- Работу с товарами массового спроса

- Бесплатное обучение и тренинги

- Работу в дружном коллективе

- Карьерный рост



Условия и график

- Заработная плата: 10000-16000 грн/ 25000-40000 руб

Выплаты каждые две недели.

- Графики работы менеджер по продажам:

2/2 9-21, 15-21, 11-20

5/2 воскресенье-четверг с 10 до 18

Менеджер выходного дня 9-21, 10-19 (после прохождения стажировки 5 смен на буднях)

Ночной график 21:00-00:00, 21:00-03:00, 03:00-09:00

Также готовы будем рассмотреть индивидуальный график с учетом пожеланий каждого сотрудника





Что будет вашим преимуществом:

- Опыт работы в сфере продаж, и в call-центре

- Уверенное владение компьютером

- Обучаемость, ответственность

- Стремление к длительному сотрудничеству

- Активность и нацеленность на результат





Важно: Рассмотрим кандидатов как с опытом работы, так и без опыта. Количество мест ограничено, торопитесь!

Рассматриваем кандидатов из любого региона стран СНГ. Обязательно наличие интернета и компьютера/ноутбука

Наши контакты

https://vk.com/id525545211

https://vk.com/ea_sales

skype live:hr.easy.sales

сайт: http://easales.ru/

почта:

телеграмм: @Easales Крупная аутсорсинговая компания Easy Sales, занимающаяся оказанием услуг call-центра и удаленного отдела продаж в России и странах СНГ, проводит набор сотрудников на вакансию: менеджер по продажам.Обязанности:- Исходящий обзвон клиентов, оставивших заказы на продукцию в интернет-магазинах;- Оформление заказов по скриптам Апсейл/ Кроссейл;- Обработка входящего потока «горячих» клиентов (входящие звонки).- Консультирование покупателей по товарам интернет-магазинаНаша компания предлагает:- Работу на дому- Гибкий график- Работу с товарами массового спроса- Бесплатное обучение и тренинги- Работу в дружном коллективе- Карьерный ростУсловия и график- Заработная плата: 10000-16000 грн/ 25000-40000 рубВыплаты каждые две недели.- Графики работы менеджер по продажам:2/2 9-21, 15-21, 11-205/2 воскресенье-четверг с 10 до 18Менеджер выходного дня 9-21, 10-19 (после прохождения стажировки 5 смен на буднях)Ночной график 21:00-00:00, 21:00-03:00, 03:00-09:00Также готовы будем рассмотреть индивидуальный график с учетом пожеланий каждого сотрудникаЧто будет вашим преимуществом:- Опыт работы в сфере продаж, и в call-центре- Уверенное владение компьютером- Обучаемость, ответственность- Стремление к длительному сотрудничеству- Активность и нацеленность на результатВажно: Рассмотрим кандидатов как с опытом работы, так и без опыта. Количество мест ограничено, торопитесь!Рассматриваем кандидатов из любого региона стран СНГ. Обязательно наличие интернета и компьютера/ноутбукаНаши контактыskype live:hr.easy.salesсайт:почта: hr.easy.sales@gmail.com телеграмм: @Easales finuser478

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ТупУм » Сер 19 бер, 2014 14:45 0 2512

ТупУм Сер 19 бер, 2014 14:45