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Правильна картка з бонусом 1000
грн — Кредобанк випустив...

Правильна картка з бонусом 1000 грн — Кредобанк випустив...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 17:44

Правильна картка з бонусом 1000 грн — Кредобанк випустив...

Пропонуємо до обговорення:
За статистикою, сьогодні в Україні приблизно 9 із 10 банківських транзакцій здійснюються в безготівковій формі, у першу чергу — за допомогою платіжних карток. А безконтактною оплатою за допомогою смартфонів тільки за перший квартал 2021 року українці провели транзакцій на 119,0 млрд грн.

Дивися повний текст Правильна картка з бонусом 1000 грн — Кредобанк випустив картку для будь-яких виплат.
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когда старослужащим выдадут?
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 19:03

мне сказали в тех поддержке что скоро запустят правильную карту и для действующих клиентов
finuser479
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Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 06:45

  finuser479 написав:мне сказали в тех поддержке что скоро запустят правильную карту и для действующих клиентов

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