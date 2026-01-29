Небезпечно. Можуть взяти з собою «на ламанш наш». Це тут жахливому ТЦК можна співати про «фарш не прокручується», дєло «пилом з сапог припало і потірялось» А та публіка ногою під сраку розгодовану на краденому винограді, і вперед штурмувати Марсель ..
Schmit написав:Тільки чомусь жоден моніторинговий канал цього разу не виклав карту цієї "перемоги" з траекторіями БПЛА. На попередніх картах переважна більшість таких траекторій не обривалася десь в полях прикордонних областей, а проходили через усю країну до пари-трійки міст, де "от там все і збили". Напевно, до когось таки дійшло, наскільки ці картинки контрастували з переможними звітами повітряних сил.
Щмідт, якби хоча б 100 не збитих увалили по одному з міст, там був би останній день Помпеї . Розуму трохи є так нагло маніпулювати?
То наше щастя, що 100 в одну точку не летить. Виглядає переможно, правда?
Так а куди прилетіли всі оті «нічого не збили з 1500»?
А що не видно на карті? От до Ужгорода дві-три ниточки ведуть і прямо там обриваються — мабуть, збили. До Чернівців чотири-п'ять — теж все там збили, напевно ж. і т.д. І так отримуємо 99% збиття. Тільки от навіщо ці крайнощі — від зрадницького "нічого не збили" до марафонних "99% все збито"? Щось та й збили. Коли всі прибріхують, то правда, як завжди, десь посередині, і ця правда не радує.
Ти можеш без стидливих натяків розказати, який відсоток не збили? Бо оце «4-5 до Чернівців» ніяк не розганяє нормальну жирну зрадоньку, по яку ти стогнеш вже добу, на фоні 1500 запущених. Давай відсоток, не стісняйся.