На ринку новобудов Києва в вересні 2021 року лише в комфорт-класі спостерігався значний стрибок.
Дивися повний текст Як змінилися ціни на новобудови столиці у вересні.
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Додано: Вів 02 лис, 2021 18:46
Як змінилися ціни на новобудови столиці у вересні
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Дивися повний текст Як змінилися ціни на новобудови столиці у вересні.
Додано: Вів 02 лис, 2021 18:46
Ни как они не изменились, стали уже на месте те цены, вот как пример полярис -
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