Україна додатково імпортує з Білорусі електроенергія у разі несприятливих погодних умов цієї зими.
Дивися повний текст Шмигаль розповів, коли почнеться імпорт електроенергії з Білорусі.
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Додано: Вів 02 лис, 2021 21:13
Шмигаль розповів, коли почнеться імпорт електроенергії з...
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Дивися повний текст Шмигаль розповів, коли почнеться імпорт електроенергії з Білорусі.
Додано: Вів 02 лис, 2021 21:13
"Беларусь по договору об оказании аварийной помощи поставит в Украину 500 МВт электроэнергии. Поставки были возобновлены сегодня, 2 октября с 14.00.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минэнерго Беларуси в соцсети Телеграм.
"2 ноября с 14.00 в рамках договора об оказании аварийной помощи Беларусь начала поставки электроэнергии в энергосистему Украины мощностью 500 МВт. Поставки осуществляются по запросу украинской стороны", - следует из сообщения.
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А это комментарий к этой "новости"
Додано: Сер 03 лис, 2021 06:44
Некуда девать ээ аэс под санкциями в европе потому нашли туповатого клоуна. Он хоть от хорошую взятку от легитимного получил??
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