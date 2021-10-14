Поки що умовною “цифрою реагування” обрано перевищення швидкості у 150 км на годину.
Дивися повний текст Штрафи за перевищення швидкості: у водіїв-боржників забиратимуть авто.
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Додано: Сер 03 лис, 2021 08:37
Штрафи за перевищення швидкості: у водіїв-боржників...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Штрафи за перевищення швидкості: у водіїв-боржників забиратимуть авто.
Додано: Сер 03 лис, 2021 08:37
Меры безусловно нужно принимать,но такое решение-это не профессионально и глупо,но закономерно.
Додано: Сер 03 лис, 2021 21:55
sena_2008atp. а почему бы не штрафовать и ждать пока неадекват кого-то убьёт или покалечит, а сразу конфисковывать авто за езду по городу со скоростью свыше к примеру 150 км\ч. Ведь если гражданин идиот, то автомобиль ему не только не нужен, но и категорически противопоказан. И поверьте после таких мер кол-во неадекватов сократится в разы (даже любителей забухать или понюхать :D ).
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