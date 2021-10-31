Січень-вересень ДП "Оператор ринку" закінчило з чистим прибутком 49,9 млн грн.
Дивися повний текст За 9 місяців «Оператор ринку» отримав майже 50 мільйонів гривень чистого прибутку.
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Додано: Сер 03 лис, 2021 08:42
За 9 місяців «Оператор ринку» отримав майже 50 мільйонів...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст За 9 місяців «Оператор ринку» отримав майже 50 мільйонів гривень чистого прибутку.
Додано: Сер 03 лис, 2021 08:42
К сожалению это уже сложившаяся тенденция-посредник(спекулянт) зарабатывает больше,чем производитель продукта и это во всём.Поэтому чиновники и плодят в огромных количествах всевозможные прокладки.
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