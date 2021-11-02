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В Києві створили нову структуру,
яка контролюватиме рух...

В Києві створили нову структуру, яка контролюватиме рух...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 14:44

В Києві створили нову структуру, яка контролюватиме рух...

Пропонуємо до обговорення:
Нову структуру департаменту транспортної інфраструктури затверджено розпорядженням КМДА №2226 від 28.10.2021.

Дивися повний текст В Києві створили нову структуру, яка контролюватиме рух на вулицях.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 14:45

Якщо цим зайнялася КМДА то треба очікувати на збільшення пробок.
unicdima
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Модератори: Ірина_, Модератор

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