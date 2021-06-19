RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Зміну місця реєстрації
перевели у «Дію»

Зміну місця реєстрації перевели у «Дію»
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 11:00

  Giroi написав:... И регистрация через Дию ничего принципиально не меняет, кроме отсутствия необходимости посещать ЦПАУ.

Вот это, собственно, и есть главная задача минцифры. Рудименты -- то уже задачи других министерств.
_hunter
 
Повідомлень: 5452
З нами з: 22.03.15
Подякував: 14 раз.
Подякували: 389 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 15:20

  _hunter написав:
  Giroi написав:... И регистрация через Дию ничего принципиально не меняет, кроме отсутствия необходимости посещать ЦПАУ.

Вот это, собственно, и есть главная задача минцифры. Рудименты -- то уже задачи других министерств.


Тут согласен. Я возразил только против формулировки "Цей законопроєкт змінює філософію реєстрації місця проживання. Вона буде декларативною..."
Giroi
 
Повідомлень: 380
З нами з: 03.11.15
Подякував: 8314 раз.
Подякували: 65 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 34 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Реєстрація місця проживання онлайн: коли нововведення...
R2 » Вів 09 лис, 2021 11:16
1 120
Переглянути останнє повідомлення
Вів 09 лис, 2021 11:16
yevgenmuza
Sport Life попереджає про зміну цін на абонементи через... 1, 2, 3
R2 » Сер 11 бер, 2020 15:11
22 3747
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 жов, 2021 22:34
amaxiuta
Експерт розповів про зміну вартості імпортних посилок
R2 » Суб 19 чер, 2021 16:30
9 1053
Переглянути останнє повідомлення
Нед 20 чер, 2021 10:10
freelanc

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.