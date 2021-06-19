Зміну місця реєстрації перевели у «Дію»

Вот это, собственно, и есть главная задача минцифры. Рудименты -- то уже задачи других министерств.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 16 лис, 2021 11:00
Додано: Вів 16 лис, 2021 15:20
Тут согласен. Я возразил только против формулировки "Цей законопроєкт змінює філософію реєстрації місця проживання. Вона буде декларативною..."
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