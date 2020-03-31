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Где лучшие проценты на
депозит с досрочным снятием?

Где лучшие проценты на депозит с досрочным снятием?
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 09:03

  IDAN написав:
  Gln_Vlrn написав:someman, в Форварде есть хорошие дебетные карты: "KOKO КАРД (пенсійна) MasterCard Debit". Выдается не пенсионерам, 9% на остаток, снятие без комиссии в любом банкомате.
Но снятие не более 10т.в день, если надо больше, то звонком на горяку можно поднять лимит.

Так не понятно, выдается НЕ пенсионерам?


Усім підряд видають!
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 10:08

  someman написав:
  Gln_Vlrn написав:someman, в Форварде есть хорошие дебетные карты: "KOKO КАРД (пенсійна) MasterCard Debit". Выдается не пенсионерам, 9% на остаток, снятие без комиссии в любом банкомате.
Но снятие не более 10т.в день, если надо больше, то звонком на горяку можно поднять лимит.


Спасибо, вот это находка! Уточнил в саппорте у них:

Так, оформити Пенсійну картку може не лише пенсіонер.
Картка оформляється виключно у відділенні Банку.

Розмір процентів річних на залишок коштів по рахунку:
10%* до 300 000 грн.
4,5%* більше 300 000,01 грн.



с 12.11.21 по карте пенсионной " КОКО КАРД" Форвард Банк -9 % на остаток
larunya6
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 16:20

  larunya6 написав:с 12.11.21 по карте пенсионной " КОКО КАРД" Форвард Банк -9 % на остаток


Даже это это выгоднее, чем любые другие банковские предложения на сегодня со свободным снятием средств, и почему-то выгоднее, чем их же срочные депозиты, вот это уже загадка.
someman
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 16:30

Но теперь получается, что монобанк снова лучший среди депозитов с возможностью досрочного снятия, больше никто 9.5% с возможностью вынуть деньги, если что случилось, не дает.
someman
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 19:37

Re: Где лучшие проценты на депозит с досрочным снятием?

someman написав:Но теперь получается, что монобанк снова лучший среди депозитов с возможностью досрочного снятия, больше никто 9.5% с возможностью вынуть деньги, если что случилось, не дает.
Вот только если вы вынете деньги, то этих 9.5% за прошедший период вам не видать. А на карточке у Форварда проценты начисляются за каждый пролежавший день… Поэтому выбор очевиден.
Mathias
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 14:22

Re: Где лучшие проценты на депозит с досрочным снятием?

Дійсно у них
9% - пенсійна(доступна всім)
8,5% - кредитна
8% - дебетова.

Можливо розраховують на користування додатковими послугами страхування,etc. А ще питання - Фонд Гарантування Вкладів гарантує тільки депозити чи і такі карткові рахунки теж захищаються?)
Banazîr
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 03:00

  Banazîr написав:Дійсно у них
9% - пенсійна(доступна всім)
8,5% - кредитна
8% - дебетова.

Можливо розраховують на користування додатковими послугами страхування,etc. А ще питання - Фонд Гарантування Вкладів гарантує тільки депозити чи і такі карткові рахунки теж захищаються?)


ФГВ гарантирует все счета физлица, кроме счетов в банковских металлах.
alter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 14:50

Gln_Vlrn
спасибо за информацию, это очень интересный вариант!
fingoalstoday
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 12:39

Интересно в ближайшее время поднимутся ставки по депозитам в нац валюте или нет. Т.к. в последнее время была тенденция по их уменьшению, за 6 мес уменьшилось на 1,5-2%
grihoriy
 
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