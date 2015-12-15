Депозитный рантье и можно ли им стать в Украине

Мало кому хочется работать всю жизнь, чтобы потом, в 60 или 70 лет, остаться ни с чем, или же получать копейки от государства. Между тем, идея раннего достижения финансовой независимости уже давно популярна в США и других развитых странах. Ее основной посыл: зарабатывай больше, трать меньше, инвестируй. Это и есть золотая формула обретения финансовой независимости. «Минфин» совместно с ПУМБ рассказывают, как накопить и инвестировать капитал, чтобы обеспечить себе жизнь рантье. «Минфин» совместно с ПУМБ рассказывают , как накопить и инвестировать капитал, чтобы обеспечить себе жизнь рантье.