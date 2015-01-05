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Додано: Суб 17 вер, 2022 12:30
На этом сайте дилетантов встретить можно редко.
На этом сайте дилетантов встретить можно редко. Поэтому я решил спросить именно тут. Имеет ли отношение небезизвестный Константин Жеваго к банку ,, Аккорд,,?
Додано: Суб 17 вер, 2022 12:39
более 5лет.Следующий "кошелек" после фиников.Невооруженным глазом даже видно
Додано: Суб 17 вер, 2022 13:17
Re: На этом сайте дилетантов встретить можно редко.
Помещение может и арендоваться в свете расширения
Также к банку имели отношение Гонтарева и Маркаровой муж.Много есть в инете по этим темам
Ну работает банк,та и нехай
А про Цукерберга с его мордокнигой,как грится "уже совсем другая история"©
ИМХО с мельницами воюете Дон Кихот©
Додано: Суб 19 лис, 2022 17:13
Мизантрóп
явно не с мельницами. Но лично я ,,аккорд,, буду обходить ,,по пластунски,, чтоб не заметили
Додано: Суб 19 лис, 2022 17:28
Re: На этом сайте дилетантов встретить можно редко.
Безпосереднє. Після того як поліг ФіК, багато звідти перейшли в Аккорд. Не випадково
Додано: Нед 20 лис, 2022 15:29
Після того як поліг ФіК, багато звідти перейшли в Аккорд. Не випадково
Звичайно не випадково. Там не всi клiенти грошi втратили. И що саме смiшно - радiо казало що Жеваго вже герой - подарував лапшу бiженцям.
Додано: Нед 20 лис, 2022 16:34
Re: На этом сайте дилетантов встретить можно редко.
Я не про крієнтів, я про співробітників з ГО, сорі що не пояснив одразу
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