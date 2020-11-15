Мікрокредитування – це не українське ноу-хау та має попит у всьому світі.
Дивися повний текст Мирослав Євсєєнко: від 0,001% і до 266 190%. Про реальні відсотки у вітчизняному мікрокредитуванні.
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Додано: Сер 10 лис, 2021 10:42
Мирослав Євсєєнко: від 0,001% і до 266 190%. Про реальні...
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Дивися повний текст Мирослав Євсєєнко: від 0,001% і до 266 190%. Про реальні відсотки у вітчизняному мікрокредитуванні.
Додано: Сер 10 лис, 2021 12:37
Очень хорошая статья и людям стоит ее прочитать и запомнить! Методика расчета абсолютно верная! То что человек пользуется деньгами небольшой срок не означает что процентная ставка будет меньше. Если человек за 15 дней может заплатить 24 % от полученной суммы, то буквально за 63 дня он сможет заработать деньги, которые он одалживает. Есть смысл подождать
Додано: Сер 10 лис, 2021 20:40
chitatel, цена ожидания может быть многократно выше, чем 24% за две недели:
Другой вопрос, что человек должен совсем уж поссориться со всеми знакомыми, чтобы ему стоимость бюджетного смартфона не одолжили на менее грабительских условиях.
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