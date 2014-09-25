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Ответьте принимают ли банки
банкноту 100 долларов 1996 год

Ответьте принимают ли банки банкноту 100 долларов 1996 год
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 19:01

Ответьте принимают ли банки банкноту 100 долларов 1996 год

Ответьте принимают ли банки банкноту 100 долларов 1996 года?
golubov2010
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 19:18

  golubov2010 написав:Ответьте принимают ли банки банкноту 100 долларов 1996 года?


Да.На ней "большой" портрет.Проблемы могут быть с 1993 и ниже, там портрет меньше.Хотя по закону можно требовать и эти купюры принимать.Но у нас же законы... :)
Кучинелли
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 19:19

  golubov2010 написав:Ответьте принимают ли банки банкноту 100 долларов 1996 года?
Принимают даже 1990-1993, но только в обмен на гривны,не на замену. А чем Вас 1996 г. не устраивает? У меня таких много. И 1996, и 1999, и 2003, 2003А, 2006, 2006А. Они все одинаковые!! Побольше бы их!!
fin
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 19:41

  fin написав:
  golubov2010 написав:Ответьте принимают ли банки банкноту 100 долларов 1996 года?
Принимают даже 1990-1993, но только в обмен на гривны,не на замену. А чем Вас 1996 г. не устраивает? У меня таких много. И 1996, и 1999, и 2003, 2003А, 2006, 2006А. Они все одинаковые!! Побольше бы их!!

Зачем Вам эта коллекция? Почему не в банке?
Investor_K
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