Где можно поменять обписанные 100$?

Додано: Чет 26 гру, 2013 13:24

Ну что же вот и закончились мои мучения по обмену порисованной купюры в 100 долларов.

Резюме:

- 1 купюра номиналом в 100$

- маркер жирный, черный, покрытие 30% от купюры на лицевой стороне.

- состояние самой купюры – удовлетворительное, сильно мятая.

Итак, нашел в тумбочке купюру, давно ее заприметил, но морочится, не захотел с ней, но праздники меня простимулировали.

Мои поиски заняли 2 дня, и ряд этапов :

1. Попытки вывести маркер, поиск вариантов занял часа два. Итог пятно не вывелось, оно расплылось и стало только хуже. Не выводите маркер с купюры, оно уже глубоко в волокнах и никуда уходить не собирается!!!

2. Безутешный поиск банков готовых поменять мою купюру. Прошел около 10 банков на угад, по ул. Жилянской + пр. Победы. Думал что с комиссией но поменяю. Ага, щас. Дикий ржач как от наших Аваля, Ощада, так и от заграничных. Потратил часа два.

Хотя в нете большинство из них меняет поношенную валюту. Но поношенная и порисованная – две разные вещи.

3. Звонки. Ходить больше я не стал. Прошерстил инет на тему «Где поменять порченые купюры». Звонил в «Финансы и кредит» банк и в НацБанк, НацБанк сказал что обмен производит только гривны, хотя у них есть и спец отдел по валюте но я устал что меня переадресовывают постоянно, или спрашивают а что за слово на купюре - банк «Финансы и кредит»? Хоть культурное? Я думаю, что это хамство! Их та дело какое???

Забил я на звонки! Предлагали отправлять на экспертизу, думаю что за деньги, но зачем мне это?

4. Узнал о банкоматах инвалюты. Думал что в Киеве можно валюту положить на карту через банкомат. Машина вопросов не задаст, и быстро сделает все что я хочу. ОБМЕН! Но опять не судьба в ПриватБанке сказали что такого счастья у них уже нет. Только один банкомат в Севастополе остался!

5. Терминалы самообслуживания. Все же окончательно решил поменять не через кассу. Ибо на форуме одном прочитал что это почти гарантия. Хотя найти такой очень долго не мог. Хотя проблема моя была в том что я не знал что искать! Нашел что-то похожее в Сбербанке. Был рад, ну прям очень. Пока не увидел где находятся эти картинки )))) на домене .ру!!! В Киеве такого чуда НЕТ.

6. Ну, что же думал конец. НО, в процессе поисков терминала в Интернете нашел нечто любопытное. Терминал самообслуживания с функцией обмена валют. Короче вставляешь сотку ее меняют на гривны онлайн и зачисляют тебе на карту! Это чудо находиться почти в каждом ПРИВАТБАНКЕ!. За 10 секунд я поменял свой треш без комисии, и деньги на карте! СЬЕЛ с первого раза, даже не плевался!

7. Это был КАЙФ. Ощущение того что ты потратил два дня на то что было у тебя под носом! Но ничего страшного ) Процент за снятие с карты 1% но в моем случае это шикарно! Функция терминала : Банковские услуги – обмен валют – ну и т.д. там уже понятно будет.

Итак, итог, мятая, порисованная купюра нашла нового владельца – ПРИВАТБАНК.