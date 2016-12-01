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Оплатить авто в Германии

Оплатить авто в Германии
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 07:48

Оплатить авто в Германии

Доброе утро. Планируется покупка авто в Германии.Я в Украине. Каким образом это делается с минимальными фин.потерями для меня? Через укр.банк на расчетный счет автохауза? Какая комиссия при этом? Или наличкой вывезти из Украины и там человек оплатит? Сколько можно налички провозить? Спасибо
mann
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