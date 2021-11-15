Народні депутати пропонують модернізувати "підприємницьке" законодавство.
Дивися повний текст Бізнесу в Україні готують зміни: законопроєкт уже в Раді.
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Додано: Пон 15 лис, 2021 17:26
Бізнесу в Україні готують зміни: законопроєкт уже в Раді
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Бізнесу в Україні готують зміни: законопроєкт уже в Раді.
Додано: Пон 15 лис, 2021 17:26
Не прошло и 15 лет, как цивилисты победили хозяйственников?
Помню, как на 2 курсе был, мы всё удивлялись, зачем приняли Хозяйственный кодекс...
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