Tesla почала встановлювати термінали Starlink на...
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Не знаю что может быть понятно по этой картинке. Сайт по ссылке "The server at satellitemap.space is taking too long to respond" Если посмотреть на https://starlink.sx/ , то с покрытием всё хорошо. Точно вся страна и в основном даже больше одного спутника ловиться будет.
По этой картинке (которая вторая) может быть понятно где покрытие заканчивается. -- соты захватывают небольшой кусочек западной Украины.
sequence написав: Помню, поначалу начальник Старлинка шо-та вякал про "доступный интернет, там куда его никогда не проведут". Африка там упоминалась, что-то еще. Смотрю покрытие - та вроде и так все хорошо с интернетом в США, Европе и Австралии, тока Старлинка и не хватало
Насколько я вижу, спутниковое покрытие Старлинка уже сейчас - это равномерная полоса от широты юга Южной Америки до широты севера Германии (а если учитывать, что спутник видно не только прямо под ним, то и до Британии с куском Скандинавии). Т.е. Африка покрыта в полный рост. Не равномерно и не получится потому, что спутники не на геостационаре.
Покрытие Интернетом - это уже другая тема. Как я понимаю, пока ещё не работает передача между спутниками, поэтому Интернет есть только в местах, где с этого же спутника видна наземная базовая станция. Поэтому пока только Европа до середины по долготе (как раз после Украины почти сразу и заканчивается), Турция , США и половина Южной Америки (что занятно - южная).
Ну я хз кто как, но возможность связаться _только_ со спутником нафиг "простому обывателю" не нужна. Поэтому _обыватели_ под "покрытие Старлинка" понимают "покрытие Интернетом"...