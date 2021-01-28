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IBM розробила потужний чіп для квантових обчислень
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Додано: Сер 17 лис, 2021 10:24
Пропонуємо до обговорення:
Компанія International Business Machines (IBM) повідомила про створення нового потужного чіпу Eagle для квантових обчислень.
Дивися повний текст IBM розробила потужний чіп для квантових обчислень
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Додано: Сер 17 лис, 2021 10:24
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