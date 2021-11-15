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МЗС роз’яснило умови в'їзду
для українських туристів до...

МЗС роз’яснило умови в'їзду для українських туристів до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 18:05

МЗС роз’яснило умови в'їзду для українських туристів до...

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство закордонних справ України опублікувало інфографіку із переліком умов в'їзду до різних країн Європи.

Дивися повний текст МЗС роз’яснило умови в'їзду для українських туристів до різних країн Європи (інфографіка).
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 18:05

и карту влепили на которой трудно что-то разглядеть. Дайте ссылку на карту по которой можно что-то понять
alex77
 
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