З 1 січня наступного року в Україні всі фізособи-підприємці, які працюють зі споживачами, повинні будуть встановити РРО.
Дивися повний текст В Україні з 1 січня введуть нові правила для ФОПів: що зміниться і на кого чекають великі штрафи.
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Додано: П'ят 19 лис, 2021 11:35
В Україні з 1 січня введуть нові правила для ФОПів: що...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні з 1 січня введуть нові правила для ФОПів: що зміниться і на кого чекають великі штрафи.
Додано: П'ят 19 лис, 2021 11:35
Гетьманцев, человек своими руками не создавший ни одного рабочего места, загоняет экономику и средний класс в Украине ..... под стол ......... тв...рь
Додано: П'ят 19 лис, 2021 12:30
Проблема вже давно перезріла. Ініціатива однозначно правильна. Але механізм реалізації і практична реалізація…подивимось
З такими інтелектуалами при владі, будь-що можна провалити, навіть корисні речі
Додано: П'ят 19 лис, 2021 13:02
с такими "улучшениями" проще закрыться и не работать вообще. И так прибыль копеечная, так еще навесьте дополнительные затраты.
Додано: П'ят 19 лис, 2021 13:29
Эпицентры апплодируют стоя, слюна течет от предвкушения, что многие ФОПы закроются.
Трусы, носки, а также болты и гайки (и т.п.) на рынке теперь не купишь
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