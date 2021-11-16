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В Україні з 1 січня введуть нові правила для ФОПів: що...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 20 лис, 2021 03:29
Охотно куплю товар и без чека, лишь бы цена была ниже. Нет ни малейшего желания переплачивать за налоги включенные в цену товара. Это государство умеет только обдирать людей, как липу и не давать взамен ничего.
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eduard_k
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Додано: Суб 20 лис, 2021 09:12
Уже давно треба було це робити. Треба конкурувати чесно, а то деякі ніяк не відвикнуть від фокусів
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espanol
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