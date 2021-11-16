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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 20 лис, 2021 09:12
Уже давно треба було це робити. Треба конкурувати чесно, а то деякі ніяк не відвикнуть від фокусів
Додано: Суб 20 лис, 2021 19:20
Я как ФОП всячески поддерживаю эти изменения.
Крайне правильная и нужная система контроля!!!
Додано: Суб 20 лис, 2021 21:04
Re: В Україні з 1 січня введуть нові правила для ФОПів: що..
Особенно для маршрутчиков
Додано: Нед 21 лис, 2021 11:55
Додано: Нед 21 лис, 2021 12:05
Я вначале скептично отнесся к "Дія", но сейчас очевидно что ею занимаются толковые ребята, поэтому шанс есть!
"Дія" и "Велике Будівництво" это то что у текущей власти очень круто получается , всем остальным я крайне не доволен
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