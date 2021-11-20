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В Україні з 1 січня введуть
нові правила для ФОПів: що...

В Україні з 1 січня введуть нові правила для ФОПів: що...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 09:12

Уже давно треба було це робити. Треба конкурувати чесно, а то деякі ніяк не відвикнуть від фокусів
espanol
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 19:20

Я как ФОП всячески поддерживаю эти изменения.
Крайне правильная и нужная система контроля!!!
hno3
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 21:04

Re: В Україні з 1 січня введуть нові правила для ФОПів: що..

hno3 написав:Я как ФОП всячески поддерживаю эти изменения.
Крайне правильная и нужная система контроля!!!
Особенно для маршрутчиков
GALeon
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 11:55

  GALeon написав:Особенно для маршрутчиков


В том числе,
карту приложил и прошел.Удобно.Выгодно для всех!
hno3
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 12:05

  apyvovar написав:Проблема вже давно перезріла. Ініціатива однозначно правильна. Але механізм реалізації і практична реалізація…подивимось
З такими інтелектуалами при владі, будь-що можна провалити, навіть корисні речі


Я вначале скептично отнесся к "Дія", но сейчас очевидно что ею занимаются толковые ребята, поэтому шанс есть!

"Дія" и "Велике Будівництво" это то что у текущей власти очень круто получается :) , всем остальным я крайне не доволен :evil:
hno3
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 16:14

Re: В Україні з 1 січня введуть нові правила для ФОПів: що..

hno3 написав:
  GALeon написав:...
карту приложил и прошел.Удобно.Выгодно для всех!
только не маршрутчикам, тогда плакать не смогут и обосновать очередное повышение
GALeon
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  #<12
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