|
|
Українці планують подорожі на зиму: ТОП-5 популярних...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 21 лис, 2021 21:40
Пропонуємо до обговорення:
Українські туристи оптимістично налаштовані щодо зимового сезону відпусток 2021/22.
Дивися повний текст Українці планують подорожі на зиму: ТОП-5 популярних напрямків
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 96299
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 140 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Нед 21 лис, 2021 21:40
что можно делать в Турции зимой?
-
roberto dark
-
-
- Повідомлень: 682
- З нами з: 04.06.19
- Подякував: 151 раз.
- Подякували: 167 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 22 лис, 2021 00:56
На горных лыжах кататься
-
kluychkooleg
-
-
- Повідомлень: 1526
- З нами з: 30.12.19
- Подякував: 41 раз.
- Подякували: 331 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 27 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор