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У «Слузі народу» пообіцяли ще більше камер для фіксації...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 17 тра, 2024 14:41
Kate0000
Глеваха
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Додано: Вів 21 тра, 2024 14:10
Ахаха, блукаюча камера. Рухалась назустріч порушнику 10 км/год, щоб краще роздивитися держномер
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