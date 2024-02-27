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У «Слузі народу» пообіцяли ще
більше камер для фіксації...

У «Слузі народу» пообіцяли ще більше камер для фіксації...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 14:41

Kate0000
Глеваха
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 14:10

Ахаха, блукаюча камера. Рухалась назустріч порушнику 10 км/год, щоб краще роздивитися держномер
Boundless
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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