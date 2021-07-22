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НАБУ оголосило нардепу підозру
в приховуванні майна на...

НАБУ оголосило нардепу підозру в приховуванні майна на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 23 лис, 2021 12:31

НАБУ оголосило нардепу підозру в приховуванні майна на...

Пропонуємо до обговорення:
У понеділок, 22 листопада, детективи НАБУ вручили народному депутату України повідомлення про підозру в недекларуванні майна на суму майже 60 млн грн.

Дивися повний текст НАБУ оголосило нардепу підозру в приховуванні майна на майже 60 млн грн.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 23 лис, 2021 12:31

Окуенное наказание! Ржунимагу! И депик делает то же самое, 100%. :)))
Omega
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Повідомлення Додано: Вів 23 лис, 2021 12:32

Наверное пора изымать в пользу государства имущество, которое не поддаётся объяснению по части источника происхождения денег на его приобретение. Иначе толку не будет.
Omega
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Повідомлення Додано: Вів 23 лис, 2021 12:54

  Omega написав:Наверное пора изымать в пользу государства имущество, которое не поддаётся объяснению по части источника происхождения денег на его приобретение. Иначе толку не будет.

Боюсь в этом случае пэрэсичные пойдут под Раду :lol: -- сначала 0ю декларацию провести нужно, а уже потом ходить конфисковывать.
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