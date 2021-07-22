У понеділок, 22 листопада, детективи НАБУ вручили народному депутату України повідомлення про підозру в недекларуванні майна на суму майже 60 млн грн.
Дивися повний текст НАБУ оголосило нардепу підозру в приховуванні майна на майже 60 млн грн.
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Додано: Вів 23 лис, 2021 12:31
НАБУ оголосило нардепу підозру в приховуванні майна на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст НАБУ оголосило нардепу підозру в приховуванні майна на майже 60 млн грн.
Додано: Вів 23 лис, 2021 12:31
Окуенное наказание! Ржунимагу! И депик делает то же самое, 100%. :)))
Додано: Вів 23 лис, 2021 12:32
Наверное пора изымать в пользу государства имущество, которое не поддаётся объяснению по части источника происхождения денег на его приобретение. Иначе толку не будет.
Додано: Вів 23 лис, 2021 12:54
Боюсь в этом случае пэрэсичные пойдут под Раду -- сначала 0ю декларацию провести нужно, а уже потом ходить конфисковывать.
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