Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них.
Повідомлення Додано: Вів 02 гру, 2025 12:41

Дякую, було припущення, що тільки в мене.
Повідомлення Додано: Вів 02 гру, 2025 21:45

Re: ПриватБанк

  Примат написав:Бред какой-то
Установите приложение УБКИ, проверьте кредитные рейтинг (бесплатно в мобильном приложении) и историю (раз в год это бесплатно).
Повідомлення Додано: Сер 03 гру, 2025 07:11

  Howl написав:
  Примат написав:Бред какой-то
Установите приложение УБКИ, проверьте кредитные рейтинг (бесплатно в мобильном приложении) и историю (раз в год это бесплатно).

Ні, це не проблеми з кред.історією, а бан привату саме за то, що купляються овдп в грейсі, ніколи з грейсу не виходиться і інших покупок з картки немає (або майже немає).
Повідомлення Додано: Сер 03 гру, 2025 07:17

  won написав:
  Howl написав:
  Примат написав:Бред какой-то
Установите приложение УБКИ, проверьте кредитные рейтинг (бесплатно в мобильном приложении) и историю (раз в год это бесплатно).

Ні, це не проблеми з кред.історією, а бан привату саме за то, що купляються овдп в грейсі, ніколи з грейсу не виходиться і інших покупок з картки немає (або майже немає).

Навряд. Користуюсь майже так як Ви описали. Хіба останнім часом добавив покупки завдяки щедрим привітам. А КЛ тільки ріс.
Повідомлення Додано: Сер 03 гру, 2025 20:51

Re: ПриватБанк

  won написав:а бан привату саме за то, що купляються овдп в грейсі, ніколи з грейсу не виходиться
Як був кредитний ліміт, так і залишається. Ніякого бану.
Повідомлення Додано: Чет 04 гру, 2025 01:46

  Howl написав:
  won написав:а бан привату саме за то, що купляються овдп в грейсі, ніколи з грейсу не виходиться
Як був кредитний ліміт, так і залишається. Ніякого бану.

Саме так, ліміт залишається. Але користуватись ним не дозволяють. Лише власними коштами. Хоч сума ліміту на картці залишається типу активною. Втім, недоступною.
Повідомлення Додано: Чет 04 гру, 2025 05:12

  won написав: бан привату саме за то, ....., ніколи з грейсу не виходиться

А чому це клієнти мають забезпечувати інтерес банку і прострочувати вчасне погашення за користування безвідсотковим кредитом ?
І чим це купівля ОВДП відрізняється від інших покупок ?
Навіть якщо і купувались овдп, то який смисл йому гасити за місяць до закінчення грейсу.
Тисячі користуються але бан дали лише одному. Щось мутно це
