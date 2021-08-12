Поліцейські викрили організоване злочинне угрупування інтернет-шахраїв, які ошукали близько пів сотні осіб по всій Україні на мільйони гривень.
Дивися повний текст Шахрайський «інтернет-магазин» ошукав покупців на мільйони гривень — поліція.
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Додано: Вів 23 лис, 2021 13:16
Шахрайський «інтернет-магазин» ошукав покупців на...
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Дивися повний текст Шахрайський «інтернет-магазин» ошукав покупців на мільйони гривень — поліція.
Додано: Вів 23 лис, 2021 13:27
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