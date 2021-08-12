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Шахрайський «інтернет-магазин»
ошукав покупців на...

Шахрайський «інтернет-магазин» ошукав покупців на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 23 лис, 2021 13:16

Шахрайський «інтернет-магазин» ошукав покупців на...

Пропонуємо до обговорення:
Поліцейські викрили організоване злочинне угрупування інтернет-шахраїв, які ошукали близько пів сотні осіб по всій Україні на мільйони гривень.

Дивися повний текст Шахрайський «інтернет-магазин» ошукав покупців на мільйони гривень — поліція.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 23 лис, 2021 13:16

Назву магазину не скажете?
Щоб і далі обманював?...
a_demchenko2010
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Повідомлення Додано: Вів 23 лис, 2021 13:27

  a_demchenko2010 написав:Назву магазину не скажете?
Щоб і далі обманював?...

Можете не переживать: нет никакого магазина :lol:
За наявною інформацією, зловмисники працювали за чітко розподіленими ролями. Підозрювані розміщували на популярному сайті оголошення про продаж різноманітних товарів, які користувалися попитом, на умовах повної або часткової попередньої оплати. Після отримання коштів від покупців, зловмисники на зв'язок більше не виходили.

© Офіційний сайт Національної поліції: https://vn.npu.gov.ua/news/shaxrajstvo/ ... -ukrajini/
_hunter
 
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