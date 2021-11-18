Компанія SCM Ріната Ахметова заявила про рішення вийти зі страхового бізнесу та досягнення попередніх домовленостей щодо продажу «АСКА» страховику «ВУСО».
Дивися повний текст У Ахметова пояснили продаж страховика «АСКА».
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Додано: Вів 23 лис, 2021 15:12
У Ахметова пояснили продаж страховика «АСКА»
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Ахметова пояснили продаж страховика «АСКА».
Додано: Вів 23 лис, 2021 15:12
Где у рыжего нет монополии и поддержки из бюджета там его бизнес не прет))
Додано: Сер 24 лис, 2021 21:04
Re: У Ахметова пояснили продаж страховика «АСКА»
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