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У Ахметова пояснили
продаж страховика «АСКА»

У Ахметова пояснили продаж страховика «АСКА»
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Вів 23 лис, 2021 15:12

У Ахметова пояснили продаж страховика «АСКА»

Пропонуємо до обговорення:
Компанія SCM Ріната Ахметова заявила про рішення вийти зі страхового бізнесу та досягнення попередніх домовленостей щодо продажу «АСКА» страховику «ВУСО».

Дивися повний текст У Ахметова пояснили продаж страховика «АСКА».
R2
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Повідомлення Додано: Вів 23 лис, 2021 15:12

Где у рыжего нет монополии и поддержки из бюджета там его бизнес не прет))
l4567
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 лис, 2021 21:04

Re: У Ахметова пояснили продаж страховика «АСКА»

  l4567 написав:Где у рыжего нет монополии и поддержки из бюджета там его бизнес не прет))

А некоторые утверждают, что этот бывший "катала" есть супер менеджер. Смотрите, мол, самую крупную ФПГ создал. :)
LutsMan
 
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