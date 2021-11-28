Міністерство цифрової трансформації України планує до кінця 2021 року майже щотижня запускати нові послуги для громадян у застосунку та на порталі "Дія".
Дивися повний текст Нові послуги майже щотижня: як зміниться «Дія» до кінця року.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 29 лис, 2021 17:27
Нові послуги майже щотижня: як зміниться «Дія» до кінця року
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Нові послуги майже щотижня: як зміниться «Дія» до кінця року.
Додано: Пон 29 лис, 2021 19:13
Цифровой апокалипсис в Украине. Как приложение "Дія" может отобрать у Вас все:
Додано: Пон 29 лис, 2021 21:59
Re: Нові послуги майже щотижня: як зміниться «Дія» до кінця
В ЛК водителя давно работает
|