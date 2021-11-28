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Нові послуги майже щотижня: як
зміниться «Дія» до кінця року

Нові послуги майже щотижня: як зміниться «Дія» до кінця року
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 29 лис, 2021 17:27

Нові послуги майже щотижня: як зміниться «Дія» до кінця року

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство цифрової трансформації України планує до кінця 2021 року майже щотижня запускати нові послуги для громадян у застосунку та на порталі "Дія".

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Повідомлення Додано: Пон 29 лис, 2021 17:28

Зробіть вже той шерінг техпаспорта, щоб я його не возив з собою.
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Повідомлення Додано: Пон 29 лис, 2021 19:13

Цифровой апокалипсис в Украине. Как приложение "Дія" может отобрать у Вас все:
https://www.youtube.com/watch?v=lbQwmHiu6ic
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Повідомлення Додано: Пон 29 лис, 2021 21:59

Re: Нові послуги майже щотижня: як зміниться «Дія» до кінця

Rainbow написав:Зробіть вже той шерінг техпаспорта, щоб я його не возив з собою.
В ЛК водителя давно работает
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