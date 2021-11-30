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Чому люди стають трейдерами

Чому люди стають трейдерами
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 12:01

Чому люди стають трейдерами

Розумні люди завжди намагаються проводити вільний час із користю. Трейдинг – саме той вид зайнятості, який це дозволяє. У всьому світі він вважається одним з найпопулярніших способів отримання додаткового заробітку. Чому так, ми розбиралися разом з компанією Binomo — торговим майданчиком, популярним серед українських трейдерів.

Додатковий дохід без офісу і начальників
Ірина_
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