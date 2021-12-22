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Чому люди стають трейдерами
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Вів 30 лис, 2021 12:01
Розумні люди завжди намагаються проводити вільний час із користю. Трейдинг – саме той вид зайнятості, який це дозволяє. У всьому світі він вважається одним з найпопулярніших способів отримання додаткового заробітку. Чому так, ми розбиралися разом з компанією Binomo — торговим майданчиком, популярним серед українських трейдерів.Додатковий дохід без офісу і начальників
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Ірина_
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Додано: Вів 30 лис, 2021 19:38
Ірина_ написав:
Розумні люди завжди намагаються проводити вільний час із користю. Трейдинг – саме той вид зайнятості, який це дозволяє. У всьому світі він вважається одним з найпопулярніших способів отримання додаткового заробітку. Чому так, ми розбиралися разом з компанією Binomo — торговим майданчиком, популярним серед українських трейдерів.Додатковий дохід без офісу і начальників
Это неправда от и до
Правда в том, что бедные люди и бедные страны обычно бОльше склонны к глупому риску, чаще играют в лотереи, казино и прочие азартные игры. Порочный круг бедности
Именно по этой причине в Украине процветают форекс, крипта и прочие лохотроны B2B
В обеспеченных странах люди противоположны, стараются сохранить свой капитал, покупают гособлигации под о боже 1-3% годовых, участвуют в пенсионных фондах которые имеют еще меньше доходности.
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nekefer
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Додано: Сер 22 гру, 2021 21:54
Ірина_ написав:
Розумні люди завжди намагаються проводити вільний час із користю. Трейдинг – саме той вид зайнятості, який це дозволяє. У всьому світі він вважається одним з найпопулярніших способів отримання додаткового заробітку. Чому так, ми розбиралися разом з компанією Binomo — торговим майданчиком, популярним серед українських трейдерів.Додатковий дохід без офісу і начальників
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Додано: Сер 22 гру, 2021 21:58
nekefer написав:
Это неправда от и до
Не правда Ваша.
В Украине сбережения равны неделе потребления, за эти деньги и в лотерею и в лохотрон сыграть можно. Отсутствие социальных лифтов пушит людей искать другой путь к успеху.
Средний счет в Фридоме 400 дол, а в IB 290куе. Даже с учетом зарплат, это разные накопления, потому и модель управления разная.
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