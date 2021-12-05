RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Залучення та
розміщення коштів
/
Залучення коштів
/
Proekt.biz (Украинская биржа
бизнесов)-продаётся домен этого

Proekt.biz (Украинская биржа бизнесов)-продаётся домен этого
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
Повідомлення Додано: Нед 05 гру, 2021 17:24

Proekt.biz (Украинская биржа бизнесов)-продаётся домен этого

8) Proekt.biz (Украинская биржа бизнесов)-продаётся домен этого сайта: (Proekt.biz:3000$)(сделан на ucoz)-сам сайт на данном домене как идея того-что на этом домене можно сделать-можно и сам сайт отдать(сам сайт сделан на ucoz),также могу продать домен Proekty.biz(1200$),Успехов!
prestizhnye
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4
З нами з: 26.09.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.