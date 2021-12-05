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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
Додано: Нед 05 гру, 2021 17:24
Proekt.biz (Украинская биржа бизнесов)-продаётся домен этого
Proekt.biz (Украинская биржа бизнесов)-продаётся домен этого сайта: (Proekt.biz:3000$)(сделан на ucoz)-сам сайт на данном домене как идея того-что на этом домене можно сделать-можно и сам сайт отдать(сам сайт сделан на ucoz),также могу продать домен Proekty.biz(1200$),Успехов!
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