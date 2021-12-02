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Зеленський пообіцяв, що у
наступні два роки в Україні...

Зеленський пообіцяв, що у наступні два роки в Україні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 10:29

Зеленський пообіцяв, що у наступні два роки в Україні...

Пропонуємо до обговорення:
Про це Зеленський сказав під час щорічного послання у залі парламенту.

Дивися повний текст Зеленський пообіцяв, що у наступні два роки в Україні збудують 15 тисяч кілометрів доріг та 810 мостів.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 10:29

Строить дороги безусловно нужно,но в следующем году нужно запускать программу " борьба с нищетой",а дороги потерпят.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 11:41

ну если не осталось больше других проблем в стране, то ок. Да и вообще нет ничего невозможного если ты п..бол
ruslan42212
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Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 16:36

Нормально строят вот так

https://www.youtube.com/watch?v=LY9pOfUIA40
bank_ua
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Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 21:46

bank_ua или ещё так https://www.youtube.com/watch?v=OVubqsCWIs4, а вообще к примеру Ющенко одни мемориалы строил ( сказалось тяжёлое детство), а здесь хотя бы дороги.
rapyd777
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 00:26

Вау, вау. Не так швидко, збав трохи темп. Ще тільки недавно мільярд дерев висадили.
NetSerpent
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