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iPad, MacBook і iPhone отримають корпуси з титанового сплаву
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 08 гру, 2021 01:03
Пропонуємо до обговорення:
Компанія Apple планує використовувати титанові метали для виготовлення корпусів iPad. У майбутньому MacBook та iPhone також можуть отримати корпуси із титанового сплаву.
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Додано: Сер 08 гру, 2021 01:03
Вау)
Берут пример с легендарных thinkpad?
Судя по отзывам макбуки скатывается в УГ..
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straponesa
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Ірина_, Модератор
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