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iPad, MacBook і iPhone отримають
корпуси з титанового сплаву

iPad, MacBook і iPhone отримають корпуси з титанового сплаву
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 01:03

iPad, MacBook і iPhone отримають корпуси з титанового сплаву

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Apple планує використовувати титанові метали для виготовлення корпусів iPad. У майбутньому MacBook та iPhone також можуть отримати корпуси із титанового сплаву.

Дивися повний текст iPad, MacBook і iPhone отримають корпуси з титанового сплаву.
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Вау)
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straponesa
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Модератори: Ірина_, Модератор

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