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З сьогоднішнього дня в магазинах не можна безкоштовно...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 16 гру, 2021 08:55
Faceless написав:
це не хохма, це реальність!
більшість пенсіонерів так і беруть - жменьку мандаринок і вязку бананів
кульочкам - БОЙКОТ!!!
хай сі нажеруть АТБ-и і Сільпошки своїми кулечками
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greenozon
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Додано: Чет 16 гру, 2021 09:02
EKO написав: smdtranz написав: Цитрин написав:
можно было сказать, что передумали пакет покупать и попросить продать рыбу без пакета, выложив её на ленту без пакета
А местным жлобам лишь бы нагадить вокруг себя, демонстрируя, какие они умные протестанты)
та заплати ты уже те несчастные 30
копеек за пакеты, это же реальный товар, они так и стоят с производства
. или вы думаете, что кассир, которому это убирать, занимается государственной политикой в области оборота пакетов?
Ну конечно, так и стоят, 30 копеек.
Производственная себестоимость этого пакета сильно так дешевле.
Вчера в АТБ купил упаковку 100 штук, за 21 гривню. 1 пакет-майка получается стоит 2,1 коп. там же в магазине.
А как с ними в торговый зал войти? Надо показывать охраннику сколько у вас собственных пакетиков чтобы их не всчитали на кассе?
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vitaliian
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Додано: Чет 16 гру, 2021 09:55
vitaliian написав: EKO написав: smdtranz написав:
А местным жлобам лишь бы нагадить вокруг себя, демонстрируя, какие они умные протестанты)
та заплати ты уже те несчастные 30
копеек за пакеты, это же реальный товар, они так и стоят с производства
. или вы думаете, что кассир, которому это убирать, занимается государственной политикой в области оборота пакетов?
Ну конечно, так и стоят, 30 копеек.
Производственная себестоимость этого пакета сильно так дешевле.
Вчера в АТБ купил упаковку 100 штук, за 21 гривню. 1 пакет-майка получается стоит 2,1 коп. там же в магазине.
А как с ними в торговый зал войти? Надо показывать охраннику сколько у вас собственных пакетиков чтобы их не всчитали на кассе?
Сцуко: финансовый форум мегауспешных воротил. Народ на полном серьезе выясняет как бы съэкономить на одноразовом пластиковом пакетике...
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_hunter
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Додано: Чет 16 гру, 2021 10:00
EKO написав:
Ну конечно, так и стоят, 30 копеек.
Производственная себестоимость этого пакета сильно так дешевле.
Вчера в АТБ купил упаковку 100 штук, за 21 гривню. 1 пакет-майка получается стоит 2,1 коп. там же в магазине.
Итого, наценка АТБ в 6 ! раз или же +500%. На потоке, общий плюс из ничего, нормально так
100 штук за 21 грн. - это 21 коп. за штуку.
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Gastarbaiter
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Додано: Чет 16 гру, 2021 10:04
Gastarbaiter написав: EKO написав:
Ну конечно, так и стоят, 30 копеек.
Производственная себестоимость этого пакета сильно так дешевле.
Вчера в АТБ купил упаковку 100 штук, за 21 гривню. 1 пакет-майка получается стоит 2,1 коп.
там же в магазине.
Итого, наценка АТБ в 6 ! раз или же +500%. На потоке, общий плюс из ничего, нормально так
100 штук за 21 грн. - это 21 коп. за штуку.
Финансовые воротилы еще и неграмотные
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_hunter
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Додано: Чет 16 гру, 2021 13:44
Себестоимость рулонного пакета-майки 25х45 6мкм в производстве настолько низкая, что если брать рулон на 200 шт, цена выходит 1,5 копейки за шт. Оптовая цена для супермаркетов меньше 1 копейки. Раньше их впаривали по весу товара и это было очень, очень выгодно. Вес пакета 2г, если считать по цене бананов 30 грн/кг, это 6 копеек за шт. Теперь берут 10 копеек сверху. Терпилы должны страдать и платить.
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phantom_systems
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Додано: Чет 16 гру, 2021 18:21
Вспоминаем про авоськи, и разные плетенные хендмейд сумочки, можно из соломы самому наплести. Так же не выбрасываем пакеты из под хлеба и круп, идем с ними в маркет и набираем в них яблоки, картошку, виноград.
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vitaliian
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