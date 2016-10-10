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Санкции против противников
реализации Минских соглашений

Санкции против противников реализации Минских соглашений
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Повідомлення Додано: П'ят 10 гру, 2021 22:00

Санкции против противников реализации Минских соглашений

Почему США не вводят санкции против противников реализации Минских соглашений в Украине?
А то они вроде выступают за них, а прогресса нет.
Считаю, это было бы показательно.
M-A-X
 
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