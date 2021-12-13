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Україна отримає ще $150 млн
кредиту на вакцинацію від...

Україна отримає ще $150 млн кредиту на вакцинацію від...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 11:59

Україна отримає ще $150 млн кредиту на вакцинацію від...

Пропонуємо до обговорення:
Україна і Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР) 13 грудня підписали угоду про додаткову позику в розмірі $150 млн.

Дивися повний текст Україна отримає ще $150 млн кредиту на вакцинацію від COVID-19.
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Модератори: Ірина_, Модератор

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