|
|
Україна отримає ще $150 млн кредиту на вакцинацію від...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 14 гру, 2021 11:59
Пропонуємо до обговорення:
Україна і Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР) 13 грудня підписали угоду про додаткову позику в розмірі $150 млн.
Дивися повний текст Україна отримає ще $150 млн кредиту на вакцинацію від COVID-19
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 96669
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 141 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 14 гру, 2021 11:59
Лучше б на больницы пустили
-
sensei
-
-
- Повідомлень: 1125
- З нами з: 03.01.11
- Подякував: 51 раз.
- Подякували: 174 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 40 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|2
|63
|
|
|5
|302
|
|
|6
|353
|