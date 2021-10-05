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Прем'єр запропонував дозволити
примусове вилучення...

Прем'єр запропонував дозволити примусове вилучення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 21:24

_hunter При чем тут конфискация? Речь идет о платной национализации - она не требует никакого решения суда, и это нормальная практика во всех адекватных странах!
panzershreck1921
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 21:28

ivavictory2107 Когда и какой ценой? И сколько лет с ними решали? В прошлом году они точно еще бунтовали.
panzershreck1921
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 09:29

  panzershreck1921 написав:_hunter При чем тут конфискация? Речь идет о платной национализации - она не требует никакого решения суда, и это нормальная практика во всех адекватных странах!

Новость _перед_ обсуждением все же стоит прочитать :lol:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 12:46

Не надо приводить в пример Европу!

Там участки изымаются для строительства дороги.
А наши судьи/прокуроры/депутаты будут использовать такой способ, чтобы отобрать землю для себя. Пройдет 5 лет, дорогу так и не построят, зато будет новый владелец.

Как только собираются ввести какую-то дичь - сразу говорят что так в Европе)) И нарид хавает, но не учитывает что в европе не у власти не наши бандиты, и законы там соблюдаются.

Применять силу полицией - прекрасно работает в цивилизованных странах. Хотите, чтобы нашим ментам дали такие же полномочия? Вы уверены, что вам это понравится?)
goowean
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 13:28

  goowean написав:...
А наши судьи/прокуроры/депутаты будут использовать такой способ, чтобы отобрать землю для себя.
...

как я уже два раза говорил: судьи/прокуроры/депутаты такой способ использовать, чтобы отобрать землю для себя могли уже фиг знает сколько лет.
  _hunter написав:
  safonovstanislav написав:
  moveton написав:Если владелец земли кроме той одной гривны получит ещё столько же лярдов, сколько Беня выкачал из Привата перед национализацией, я думаю, ему будет грех жаловаться.

...
Вот, приглянется кому-то земля под вашим домом, вы думаете её будут национализировать дороже, чем собственность олигархов?

Я на всякий случай повторю: это уже сейчас можно сделать -- вон выше вырезка из Конституции. Все, что законопроект № 6422 предлагает: установить четкие сроки что переговоров, что судов.
А если ВСУ не доверять -- который по законопроекту № 6422 апелляции рассматривать будет -- о законах вообще париться не стоит: любое имущество можно отжать со словами "а попробуй через суд докажи, что оно не мое".
_hunter
 
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