|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 14 гру, 2021 20:15
Валютные счета в европейских банках
В каких банках ЕС есть возможность открыть валютный счет (доллар или евро) с доходом хотя бы 1%?
Додано: Сер 15 гру, 2021 01:18
Думаю, что ни в каких, еще за содержание счета заплатите и даже за его закрытие.
Мне просто закрыть счет в европейском Райфайзен обошлось в 16 Евро.
Ну разве что разрешите банку в какой-нибудь инвестиционный портфель вложиться на года. А там, как повезет.
|