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У Мінекономіки визначили
найбільш привабливі галузі для...

У Мінекономіки визначили найбільш привабливі галузі для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 08:41

У Мінекономіки визначили найбільш привабливі галузі для...

Пропонуємо до обговорення:
Найбільш привабливими галузями є машинобудування, енергетика, інформаційні технології, сільське господарство, будівництво.

Дивися повний текст У Мінекономіки визначили найбільш привабливі галузі для інвестицій в Україну.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 08:41

Поки Зезидент при владі привабливим буде тільки бізнес постачання коксу
sergiykopyl
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Модератори: Ірина_, Модератор

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