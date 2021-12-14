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Оборудка на 27 млрд грн: у
Кривому Розі чиновники...

Оборудка на 27 млрд грн: у Кривому Розі чиновники...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 17:16

Оборудка на 27 млрд грн: у Кривому Розі чиновники...

Пропонуємо до обговорення:
Слідчі ДБР викрили податківців та посадовців міської ради Кривого Рогу, які розкрадали мільярди бюджетних коштів під час ремонту доріг та будівництва інфраструктурних об’єктів у місті.

Дивися повний текст Оборудка на 27 млрд грн: у Кривому Розі чиновники розкрадали гроші на будівництві доріг.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 17:16

Ещё бы. Самая дорогая цена 1 км дороги в мире. Блеск и нищета.
Omega
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 19:45

Кривой рог настоящая помойная яма. Не зря оттуда свалили некоторые.
l4567
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 19:54

  l4567 написав:Кривой рог настоящая помойная яма. Не зря оттуда свалили некоторые.

Валять від усюди, а не тільки з КР.
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 20:43

Похоже сумму завысили в десятки раз ради пиара,Кабмин ради 600млн готов порубить все леса на экспорт а здесь больше 1 млрд долларов просто украли какие то провинциальные чинуши...
livs375
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 18:24

Re: Оборудка на 27 млрд грн: у Кривому Розі чиновники...

Зеленський кожен рік на Великом Будівництвє краде не менше 100 млрд гривень. Кривий Ріг рулить!
akido
 
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