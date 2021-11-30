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Міненерго пропонує механізм
беззбиткового для ТЕС та ТЕЦ...

Міненерго пропонує механізм беззбиткового для ТЕС та ТЕЦ...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 20:03

Міненерго пропонує механізм беззбиткового для ТЕС та ТЕЦ...

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство енергетики ініціює прийняття Кабінетом міністрів розпорядження про впровадження для теплоелектростанцій та теплоелектроцентралей допоміжної послуги із закупівлі газу.

Дивися повний текст Міненерго пропонує механізм беззбиткового для ТЕС та ТЕЦ використання газу замість вугілля.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 20:03

Самый безубыточный механизм-это очередное повышение тарифов для пересичных.Как всегда.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 20:09

Re: Міненерго пропонує механізм беззбиткового для ТЕС та ТЕЦ

Дойка пересічного в "0" запущена.
Прораб
 
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