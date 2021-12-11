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Договір з Pfizer підписано.
Україна планує купити ліки...

Договір з Pfizer підписано. Україна планує купити ліки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 14:45

Договір з Pfizer підписано. Україна планує купити ліки...

Пропонуємо до обговорення:
Україна підписала договір із компанією Pfizer про основні умови закупівлі інноваційних ліків "Паксловід".

Дивися повний текст Договір з Pfizer підписано. Україна планує купити ліки від коронавірусу «Паксловід».
R2
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 14:45

Вирусные за болевания не лечатся. Они либо неизлечимые, либо самовылечивающиеся. ВИЧ не лечится. ОРВИ проходит само за неделю. Иммунитет может подавить одни вирусы и не может подавить другие.

Либо можно "вылечить" ОРВИ за семь дней любым плацебо)) Сумашедшие мамаши как раз обычно "лечат" своих сопливых детей гроприназинами/афлубинами и прочим мелом без доказанного медицинского эфекта. Можно прочитать молитву и ОРВИ тоже пройдет за 7 дней. Но с ВИЧем это не получится...

Вроде бы есть революционные наработки по препаратам, способным лечить при вирусных заболеваниях, но это всё на стадии лабораторий. Возможно скоро люди научатся бороться с вирусными заболеваниями. Но на данный момент лекарств от вирусов не существует - это официальная позиция науки и медицины. Не придуман механизм воздействия на сам вирус (в отличие от бактерий, которые прекрасно убиваются антибиотиками уже 100 лет).
goowean
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 15:01

  goowean написав:Вирусные за болевания не лечатся. Они либо неизлечимые, либо самовылечивающиеся. ...

Точно? -- а то первая же ссылка с Вики:
По данным, приведенным в книге Страчунского и Козлова 2002 года, существует небольшое количество лекарственных препаратов, обладающих доказанной в клинических исследованиях эффективностью

ну и там дальше если по ссылкам походить:
19 декабря 2014 года FDA США одобрило схему омбитасвир-паритапревир-ритонавир и дасабувир для лечения хронического гепатита С генотипа 1 у взрослых, включая пациентов с компенсированным циррозом печени
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 00:02

- Распространите среди вакцинированных нашего дома.
- А если не будут брать?
- А если не будут брать, заберём сертификат))
astatempo
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 00:19

  _hunter написав:Точно? -- а то первая же ссылка с Вики:
ну и там дальше если по ссылкам походить:

Ну и как, излечивается ли радикально ацикловиром герпес?
Igneus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 07:38

  Igneus написав:
  _hunter написав:Точно? -- а то первая же ссылка с Вики:
ну и там дальше если по ссылкам походить:

Ну и как, излечивается ли радикально ацикловиром герпес?

:lol: истинно, не излечим ))
как и все вирусы (Эпштейн-Барра и далее по списку )
Марта
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 08:59

  goowean написав:Вирусные за болевания не лечатся. Они либо неизлечимые, либо самовылечивающиеся. ВИЧ не лечится. ОРВИ проходит само за неделю. Иммунитет может подавить одни вирусы и не может подавить другие.

Либо можно "вылечить" ОРВИ за семь дней любым плацебо)) Сумашедшие мамаши как раз обычно "лечат" своих сопливых детей гроприназинами/афлубинами и прочим мелом без доказанного медицинского эфекта. Можно прочитать молитву и ОРВИ тоже пройдет за 7 дней. Но с ВИЧем это не получится...

Вроде бы есть революционные наработки по препаратам, способным лечить при вирусных заболеваниях, но это всё на стадии лабораторий. Возможно скоро люди научатся бороться с вирусными заболеваниями. Но на данный момент лекарств от вирусов не существует - это официальная позиция науки и медицины. Не придуман механизм воздействия на сам вирус (в отличие от бактерий, которые прекрасно убиваются антибиотиками уже 100 лет).

Трудно жить с опилками в голове ? :D Вот тут для маленьких рассказывают, что вы все врете https://www.youtube.com/watch?v=4Ap6kDTPo2I Революционная разработка была в 1957, когда нашли интерферон. ВИЧ нельзя полностью вылечить, но приемная препараты можно вполне спокойно жить. Я знаю одного человека, по которому не скажешь что у него что-то серьезное.
ssnet
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