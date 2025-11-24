|
Національний кешбек
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 24 лис, 2025 20:25
Давно пора прикривать цю богадельню з популізмом.
- Повідомлень: 151
- З нами з: 15.05.24
- Подякував: 274 раз.
- Подякували: 17 раз.
Профіль
