Договір з Pfizer підписано. Україна планує купити ліки...
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Вирусные за болевания не лечатся. Они либо неизлечимые, либо самовылечивающиеся. ВИЧ не лечится. ОРВИ проходит само за неделю. Иммунитет может подавить одни вирусы и не может подавить другие.
Либо можно "вылечить" ОРВИ за семь дней любым плацебо)) Сумашедшие мамаши как раз обычно "лечат" своих сопливых детей гроприназинами/афлубинами и прочим мелом без доказанного медицинского эфекта. Можно прочитать молитву и ОРВИ тоже пройдет за 7 дней. Но с ВИЧем это не получится...
Вроде бы есть революционные наработки по препаратам, способным лечить при вирусных заболеваниях, но это всё на стадии лабораторий. Возможно скоро люди научатся бороться с вирусными заболеваниями. Но на данный момент лекарств от вирусов не существует - это официальная позиция науки и медицины. Не придуман механизм воздействия на сам вирус (в отличие от бактерий, которые прекрасно убиваются антибиотиками уже 100 лет).
goowean написав:Вирусные за болевания не лечатся. Они либо неизлечимые, либо самовылечивающиеся. ...
Точно? -- а то первая же ссылка с Вики:
По данным, приведенным в книге Страчунского и Козлова 2002 года, существует небольшое количество лекарственных препаратов, обладающих доказанной в клинических исследованиях эффективностью
ну и там дальше если по ссылкам походить:
19 декабря 2014 года FDA США одобрило схему омбитасвир-паритапревир-ритонавир и дасабувир для лечения хронического гепатита С генотипа 1 у взрослых, включая пациентов с компенсированным циррозом печени
goowean написав:Вирусные за болевания не лечатся. Они либо неизлечимые, либо самовылечивающиеся. ВИЧ не лечится. ОРВИ проходит само за неделю. Иммунитет может подавить одни вирусы и не может подавить другие.
Либо можно "вылечить" ОРВИ за семь дней любым плацебо)) Сумашедшие мамаши как раз обычно "лечат" своих сопливых детей гроприназинами/афлубинами и прочим мелом без доказанного медицинского эфекта. Можно прочитать молитву и ОРВИ тоже пройдет за 7 дней. Но с ВИЧем это не получится...
Вроде бы есть революционные наработки по препаратам, способным лечить при вирусных заболеваниях, но это всё на стадии лабораторий. Возможно скоро люди научатся бороться с вирусными заболеваниями. Но на данный момент лекарств от вирусов не существует - это официальная позиция науки и медицины. Не придуман механизм воздействия на сам вирус (в отличие от бактерий, которые прекрасно убиваются антибиотиками уже 100 лет).
Трудно жить с опилками в голове ? Вот тут для маленьких рассказывают, что вы все врете https://www.youtube.com/watch?v=4Ap6kDTPo2I Революционная разработка была в 1957, когда нашли интерферон. ВИЧ нельзя полностью вылечить, но приемная препараты можно вполне спокойно жить. Я знаю одного человека, по которому не скажешь что у него что-то серьезное.
goowean написав:Вирусные за болевания не лечатся. Они либо неизлечимые, либо самовылечивающиеся. ВИЧ не лечится.
Гуглимо, що таке "Антиретровірусна терапія". Вже давно є такі препарати, які можуть знизити рівень вірусу в організмі до такого рівня, що він не буде становити загрози для носія. Навіть незахищений секс із ВІЛ-інфікованою людиною, яка регулярно проходить АРТ, буде безпечним для її партнера. Так, це не повне одужання, але дуже близько до того.