Як повідомляється в прес-релізі компанії в четвер, "Укргазвидобування" відкрило Скиданівське родовище у Полтавській області у 2019 році.
Дивися повний текст «Укргазвидобування» запустило на Скиданівському родовищі надглибоку свердловину.
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Додано: П'ят 17 гру, 2021 13:27
«Укргазвидобування» запустило на Скиданівському родовищі...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст «Укргазвидобування» запустило на Скиданівському родовищі надглибоку свердловину.
Додано: П'ят 17 гру, 2021 13:31
Доброго дня, шановний noskov_andrey!
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